Канада включила Украину в список стран для продажи оружия

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По его словам, решение принято с целью поддержки Киева в противостоянии России, действия которой "представляют собой угрозу не только Украине, но и международному праву". "В свете российской агрессии и попыток подорвать суверенитет Украины, включая незаконную аннексию Крыма, для таких стран, как Канада, очень важно быть рядом со своим партнером", - подчеркнул Трюдо.

Трюдо также отметил, что канадские компании уже инвестируют в производство боеприпасов в Украине и пообещал продолжить операцию Unifier по поддержке реформирования украинской армии, возобновленную в марте. В рамках миссии в Украине до конца марта 2022 года дислоцированы около 200 канадских военнослужащих. С 2015 года канадские военные провели подготовку более 12 500 украинских солдат.

Трюдо заявил о "разочаровании" в связи с возвращением в ПАСЕ российской делегации. Совет Европы принял это решение, несмотря на то, что Москва до сих пор не освободила украинских моряков, подчеркнул он.

Между тем глава МИД Канады Христя Фриланд сообщила о выделении Киеву дополнительной финансовой помощи в размере 45 миллионов долларов для поддержки реформ и формирования полицейских сил. С 2014 года Канада предоставила Украине в общей сложности более 785 миллионов долларов помощи.