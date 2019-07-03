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03.07.19 10:45

Для восстановления Донбасса нужно 10 миллиардов евро, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский оценивает сумму для восстановления Донбасса в 10 миллиардов евро.

зеленский

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро", - сказал он.

Зеленский приглашает зарубежных инвесторов осенью на форум в Мариуполе, где будут обсуждаться вопросы восстановления региона.

"Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем зарубежных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Зеленский во время визита в Канаду.

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