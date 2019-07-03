Американские бизнесмены требуют в суде от Коломойского 200 миллионов компенсации за моральный ущерб

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

В интервью Коломойский назвал их "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий".

Фруман и Парнас также являются клиентами Рудольфа Джулиани - личного адвоката американского президента Дональда Трампа .

В исковом заявлении в Голосеевский районный суд, предоставленном адвокатом Алиной Самарец, говорится, что слова Коломойского в интервью о том, что Фруман и Парнас является "аферистами" и "находятся под расследованием США", а также "собирают с людей деньги под предлогом знакомства с Рудольфом Джулиани, который является адвокатом президента США Дональда Трампа", повредили чести, достоинству и деловой репутации двух граждан Америки, которые являются" важными бизнесменами в своей стране ".

Также отдельные фразы олигарха были расценены как угрозы жизни и здоровью, поэтому Фруман и Парнас написали соответствующие заявления в правоохранительные органы Украины и по рекомендации защиты "вынуждены были оставить свои дела в Украине и уехать в США".

Фруман и Парнас просят суд признать недостоверной информацией заявления в интервью и взыскать с Игоря Коломойского в качестве компенсации за моральный ущерб в 200 млн грн.

Коломойский сказал, что не будет комментировать информацию об иске, чтобы "не расценили как попытку повлиять на суд".

Парнас добавил, что заявление о возможном преступлении со стороны Коломойского также будет представлено в американские правоохранительные органы.

Лев Парнас и Игорь Фруман - американские бизнесмены, причастные к благотворительной организации American Friends of Anatevka. Анативка – построенный на средства еврейской общины населенный пункт в Киевской области для еврейских переселенцев с востока Украины.