Евросоюз избрал новых глав Еврокомиссии, Центробанка ЕС и Евросовета

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Люксембуржец Жан-Клод Юнкер осенью уступит место главы Еврокомиссии 60-летней немке Урсуле фон дер Ляйен, давнему соратнику канцлера Ангелы Меркель и первой женщине на посту министра обороны Германии.

Пост председателя Европейского центрального банка отойдет второй крупнейшей стране блока - Франции. Итальянец Марио Драги передаст его 63-летней главе Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Поляка Дональда Туска во главе Европейского совета сменит 43-летний бельгийский премьер Шарль Мишель. А за внешнюю политику ЕС вместо итальянки Федерики Могерини будет отвечать 72-летний министр иностранных дел Испании, социалист Жозеп Боррель.

ЕС переживает пятилетнюю ротацию начальников после майских выборов в Европарламент, на которых центристы лишились уверенного большинства, что оживило скучную европейскую политику и сместило баланс власти от консерваторов к либералам.

Выборы преемников обнажили сразу несколько расколов в ЕС и поставили под вопрос единство и работоспособность блока, и без того переживающего непростые времена в свете "брексита", подъема национализма и вялого экономического роста.