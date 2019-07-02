Зеленский пригласил делегацию МВФ в Киев для переговоров о новом кредите

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи Зеленский подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти, передает БизнесЦензор.

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого недостаточно, отметив, что важной задачей для украинской власти является экономическое развитие.

Президент также отметил, что гарантирует независимость Национального банка Украины.

Глава государства выразил надежду, что новый парламент, который изберут 21 июля, будет принимать реформаторские законы.

"Президент заявил, что Украина настроена на проведение важных реформ, направленных на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации и рынке земли", – сказано в сообщении.

Зеленский также констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, поскольку общество требует большего.

"Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает совершить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, министр финансов Оксана Маркарова ранее заявила, что Минфин ведет активные переговоры с МВФ по новой программе, которая может быть заключена на три года. При этом глава Минфина не уточнила, о каких суммах идет речь.

В свою очередь официальные представители МВФ ранее заявляли, что Фонд продолжит ожидать завершения парламентских выборов в Украине, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве со страной.

Напомним, Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Киеве 30 мая,без принятия решений о выделении очередного транша по действующей программе. В ходе визита миссии президент Владимир Зеленский объявил о досрочных выборах в парламент.

В апреле первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова расчитывала, что Украина может получить транш по программе stand by Международного валютного фонда в июне 2019 года по итогам визита миссии Фонда.

Действующая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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