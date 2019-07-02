МинВОТ инициирует санкции против метзавода россиян в непризнанном Приднестровье

Как отмечается в сообщении пресс-служба министерства, соответствующий проект распоряжения уже подготовлен и направлен на проработку в органы государственной власти и будет вынесен на заседание СНБО, передает БизнесЦензор.

В МинВОТ напомнили, что "Молдавский металлургический завод" уже находился под санкциями по решениям СНБО в мае и июне 2018 года, однако в марте 2019 года был исключен из санкционного списка.

"Однако, по имеющейся информации, ММЗ не прекратил деятельность, которая наносит ущерб национальным интересам Украины, и подлежит включению в санкционные списки. Так, одним из крупнейших покупателей продукции ММЗ является Российская Федерация, в том числе, продукция закупается и для нужд российского оборонного заказа", – подчеркивают в министерстве.

В МинВОТ напоминают, что ММЗ расположен на территории Республики Молдова в Придинстровском регионе, однако де-факто находится под контролем владельцев, связанныз с российской властью.

При этом власти Украины ранее принимали меры относительно незаконной деятельности ММЗ, осуществляемой, в том числе, с использованием аффилированных структур для выполнения заказов предприятий, в отношении которых введены санкции.

Так, Минэкологии было принято решение о приостановлении разрешений на трансграничное перемещение металлолома для ММЗ, а в Министерством экономического развития и торговли осуществляется антидемпинговое расследование в отношении импорта металлопродукции из Молдовы. Также в последние годы в Украине начато несколько расследований, касающихся деятельности ММЗ в сфере торговли металлоломом.

Как сообщалось, в марте при утверждении новых санкций в ответ на агрессию России из санкционного списка было исключено находящееся на территории непризнанного Приднестровья ОАО "Молдавский металлургический завод".

Санкции в отношении "Молдавского металлургического завода" были введены в июне 2018 года. Ограничительные меры в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановки исполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрета госзакупок были введены сроком на три года.

Напомним, после повышения пошлин на экспорт металлолома в 2016 году украинское сырье в больших количествах начал закупать "Молдавский металлургический завод" (ММЗ), который находится в городе Рыбница на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Благодаря бесплатной электроэнергии, ММЗ имеет преимущество перед украинскими металлургическими предприятиями и может позволить себе выкупать украинский лом даже с повышенной пошлиной.

Поставки на ММЗ осуществляет крупнейший украинский ломозаготовитель "УкрМет" бывшего "регионала" Андрея Кисилева. Компания продолжала поставки сырья на приднестровское предприятие даже во время действия санкций.

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ММЗ был построен в 1985 году. Его проектная мощность составляла 684 тыс. тонн стали и 500 тыс. тонн проката в год.

После вооруженного конфликта в Приднестровье в начале 90-х и отделения ПМР от Молдовы, "Молдавский металлургический завод" отошел под контроль холдинга "Металлоинвест" российского олигарха Алишера Усманова. Также 30% долей в ММЗ владел "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского. В 2011 году он продал ее холдингу "Метинвест" Рината Ахметова, в котором самому Новинскому принадлежит около 25%.

До 2015 года ММЗ продавал свою продукцию через ООО "Торговый дом "ММЗ", зарегистрированное в Москве, связанное сыном бывшего премьер-министра Николая Азарова Алексеем.

В феврале 2015 года представители "Металлоинвеста" передали 100% акций завода правительству ПМР.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Как украинский лом кормит непризнанную Приднестровскую республику

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