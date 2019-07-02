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02.07.19 18:50

Украина увеличила импорт газа из Словакии до максимальных значений

Украина в первые дни июля почти по максимуму загрузила словацкое направление для импорта природного газа.

Украина увеличила импорт газа из Словакии до максимальных значений

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора ГТС Словакии компании Eustream, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, поставка газа в направлении Украины 1 июля составила 41,37 млн куб. м, что соответствует 97,3% загрузки действующей суточной мощности этого газотранспортного коридора (42,5 млн куб. м). Заявка на 2 июля составляет 41,34 млн куб. м.

По данным АО "Укртрансгаз", среднесуточный импорт газа со стороны Словакии в Украину в течение июня составил 37,1 млн куб. м, в мае – 32,5 млн куб. м, в апреле – 9,5 млн куб. м, в марте – 10,7 млн куб. м, в феврале – 17,7 млн куб. м, в январе – 4 млн куб. м.

Как сообщалось, Украина в январе-июне 2019 года увеличила импорт природного газа на 27,9% (на 1,23 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 5,64 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

В том числе со стороны Словакии за шесть месяцев поступило 3,36 млрд куб. м газа (+12,8% к январю-июню-2018), Венгрии – 1,57 млрд куб. м (+46%), Польши – 707,4 млн куб. м (+2 раза).

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания планирует весной-осенью 2019 года увеличить объем закачки газав свои подземные хранилища (ПХГ) на 3 млрд кубометров, войдя в следующий отопительный сезон с запасами около 20 млрд кубометров на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

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