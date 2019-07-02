Украина увеличила импорт газа из Словакии до максимальных значений

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора ГТС Словакии компании Eustream, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, поставка газа в направлении Украины 1 июля составила 41,37 млн куб. м, что соответствует 97,3% загрузки действующей суточной мощности этого газотранспортного коридора (42,5 млн куб. м). Заявка на 2 июля составляет 41,34 млн куб. м.

По данным АО "Укртрансгаз", среднесуточный импорт газа со стороны Словакии в Украину в течение июня составил 37,1 млн куб. м, в мае – 32,5 млн куб. м, в апреле – 9,5 млн куб. м, в марте – 10,7 млн куб. м, в феврале – 17,7 млн куб. м, в январе – 4 млн куб. м.

Как сообщалось, Украина в январе-июне 2019 года увеличила импорт природного газа на 27,9% (на 1,23 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 5,64 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

В том числе со стороны Словакии за шесть месяцев поступило 3,36 млрд куб. м газа (+12,8% к январю-июню-2018), Венгрии – 1,57 млрд куб. м (+46%), Польши – 707,4 млн куб. м (+2 раза).

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания планирует весной-осенью 2019 года увеличить объем закачки газав свои подземные хранилища (ПХГ) на 3 млрд кубометров, войдя в следующий отопительный сезон с запасами около 20 млрд кубометров на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram