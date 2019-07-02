ДТЭК Ахметова предложил выкупить у Фонда госимущества 25% акций "Одессаоблэнерго"

Об этом свидетельствуют данные в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Предложенная цена приобретения акций составляет 3,11 грн за одну штуку.

Как сообщалось, ранее в мае энергохолдинг ДТЭК завершил сделку по приобретению 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS Energy.

Согласно данным НКЦБФР по состоянию на начало года, еще 25% акций "Одессаоблэнерго" принадлежало государству в лице Фонда госимущества. ФГИ в конце февраля 2018 года объявлял продажу на биржевых торгах 25% акций "Одессаоблэнерго" по стартовой цене 149,08 млн грн, однако снял лот с торгов. По цене 3,11 грн за штуку этот пакет оценен в 471,11 млн грн.

Антимонопольный комитет на заседании 25 апреля предоставил разрешение ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение у группы VS Energy контрольных пакетов акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", при условии соблюдения ряда обязательств.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, являются 3 гражданина Латвии и гражданка Германии.

В структуру VS Energy International Ukrainе входят такие предприятия, как: "Киевоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Севастопольэнерго". Также компания владеет значительными пакетами акций в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".

"Одессаоблэнерго" по итогам 2018 года сократило чистую прибыль в 5,3 раза по сравнению с 2017 годом – до 0,94 млн грн, а его выручка увеличилась на 11,2% – до 8,43 млрд грн.

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