Банкноту в 500 гривен подделывают чаще всего, – НБУ

Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко в интервью УНИАН, отвечая на вопрос о наиболее популярных номиналах банкнот среди фальшивомонетчиков, передает БизнесЦензор.

"Банкноты номиналом 500, 100, 200 и 50 грн – если в порядке убывания популярности. Но общее количество поддельных гривневых банкнот незначительный – 2,5 штуки на один миллион настоящих по итогам 2018 года. И динамика положительная – в 2017 году было 3,6 подделки на миллион настоящих", – сказал Зайвенко.

Он отметил, что подделываются в основном старые банкноты, поскольку новые более защищены от подделки, поэтому есть лишь незначительные случаи грубой имитации, которую можно различить невооруженным глазом.

Как сообщалось, по данным НБУ, за 2018 год уменьшилось количество поддельных банкнот номиналами: 500 и 20 гривен – вдвое; 50 гривен – на 25%. В то же время возросло количество изъятых поддельных банкнот номиналами: 200 гривен – на 17%; 100 гривен – на 13%.

В целом 99% изъятых из обращения поддельных банкнот гривны приходились на банкноты четырех номиналов: 500 гривен (46% от общего количества изъятых подделок и 80% от их общей суммы); 100 гривен (27% и 9%); 50 гривен (15% и 3%); 200 гривен (11% и 8%). Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составляли лишь 1%.

В основном (99%) поддельные банкноты гривни изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. Остальные подделки (1%) изготовлены ​​полиграфическим способом.

Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.

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