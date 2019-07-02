Украинцы сохранили первое место по расходам на покупки в Польше

Как пишет польская газета "Dziennik Gazeta Prawna", это на передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

По данным статистики, во время одного путешествия в Польшу гражданин Украины тратит в среднем 799 злотых (188 евро), что на 59% больше, чем в среднем тратят посетители из всех соседних стран – 503 злотых (118 евро).

В целом больше всего потратили в Польше немецкие покупатели – почти 4 миллиарда злотых (942 млн евро), однако в пересчете на одного гражданина Германии потраченная сумма гораздо меньше – 497 злотых (117 евро).

По итогам первого квартала западную границу Польши пересекло 15,8 млн человек, а восточную границу с Украиной – 4,3 млн человек.

Посетители с Запада больше всего покупают в Польше непищевые товары (57,9% расходов) и услуги (14,1%), например парикмахерские, ремонт автомобилей. На еду и безалкогольные напитки они тратят 11,8% всех расходов на покупки в этой стране.

Иностранцы, прибывшие из Украины, Беларуси и России, на непищевые товары потратили 81,9%, на продовольствие и безалкогольные напитки – 13,7%, а на услуги только 4,1%.

Как сообщалось, по данным Главного статистического управления Польши, в 2018 году иностранцы потратили в польских магазинах, на рынках, в ресторанах, гостиницах и различных пунктах обслуживания 43,5 млрд злотых (более 10 млрд евро), что стало лучшим результатом с начала наблюдений в 2014 году.

Больше всего на покупки в Польше потратили граждане Германии – в прошлом году на них приходилось до 46,3% расходов среди лиц, прибывших в Польшу сухопутным путем. На втором месте в этом списке – граждане Украины (20,7%). По сравнению с позапрошлым годом, расходы украинцев на покупки в Польше сократились почти на 3%. Однако в перерасчете на одного человека украинцы традиционно тратят больше, чем немцы.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram