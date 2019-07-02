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02.07.19 20:11

Столичный ТРЦ Gulliver заменит все баннеры на фасаде на медиаэкраны

Торгово-развлекательный центр Gulliver планирует до сентября 2019 года провести полную реновацию подземного паркинга, а в 2019-2020 годах заменить все наружные конструкции на медиаэкраны.

Столичный ТРЦ Gulliver заменит все баннеры на фасаде на медиаэкраны

Об этом сообщила генеральный директор МФК Gulliver Ирина Круппа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы в первой зоне охвата, где запрещены баннеры, поэтому меняем полностью наш фасад, уже срезали все баннеры. Меняем их на медиафасады, медиаэкраны. Первый будет смонтирован 10-15 июля, а в целом будет четыре больших медиаэкрана. В следующем году – вторая очередь медиаэкранов, то есть весь наш фасад будет полностью облицован медиаэкраном. Это неокупаемый проект, но мы должны инвестировать, чтобы быть всегда в тренде", – сказала Круппа.

Кроме того, по ее словам, в МФК решили полностью реконструировать паркинг.

"В прошлом году у нас была чрезвычайная ситуация, нас подтопило в конце августа. На этом фоне мы понимали, что нам необходимо вложить деньги в ремонт паркинга, но приняли решение полностью его обновить, сделать реновацию. Сейчас работы идут полным ходом: меняем дизайн, систему навигации, закупаем новую автоматическую систему расчета, меняем организацию паркинга", – отметила Круппа.

Как уточнили в пресс-службе МФК, в рамках реконструкции планируется сделать на -3 уровне велопарковку для офисных сотрудников на 186 мест с возможностью зарядки электросамокатов, гаджетов. Она будет включать четыре душевые кабинки. Также будет расширена сеть зарядных станций для электромобилей до трех (была одна).

По данным пресс-службы, реконструкция паркинга проводится в несколько этапов. До сентября будут обновлены дизайн и навигация для авто, до ноября – установка электрозарядок, до декабря – автоматическая система. После реконструкции количество паркомест составит 389.

Как сообщалось, осенью 2018 года "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" выставляли на продажу требования по кредитному договору с ипотекой ТРЦ Gulliver в Киеве за 18,18 млрд грн, однако безрезультатно.

Лот включает земельный участок площадью 1,1379 га, расположенный на площади Спортивная, торгово-офисный комплекс с объектами общественного назначения и паркингом общей площадью 151,8 тыс. кв. м, земельный участок общей площадью 0,1133 га, предназначенный для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного комплекса, а также корпоративные права на 100% в уставном капитале заемщика.

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Напомним, в 2016 году суд по представлению прокуратуры арестовывал имущественный комплекс ТРЦ "Гулливер" в ходе расследования хищения средств банка "Михайловский", которым также владели структуры бизнесмена Виктора Полищука.

При этом, по данным следователей Нацполиции, ООО "Три О" (владелец ТРЦ "Гулливер") погашало кредитные обязательства перед "Ощадбанком" в том числе за счет средств, которые банк "Михайловский" предоставил в кредит ряду компаний в 2013-2015 годах.

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