Столичный ТРЦ Gulliver заменит все баннеры на фасаде на медиаэкраны

Об этом сообщила генеральный директор МФК Gulliver Ирина Круппа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы в первой зоне охвата, где запрещены баннеры, поэтому меняем полностью наш фасад, уже срезали все баннеры. Меняем их на медиафасады, медиаэкраны. Первый будет смонтирован 10-15 июля, а в целом будет четыре больших медиаэкрана. В следующем году – вторая очередь медиаэкранов, то есть весь наш фасад будет полностью облицован медиаэкраном. Это неокупаемый проект, но мы должны инвестировать, чтобы быть всегда в тренде", – сказала Круппа.

Кроме того, по ее словам, в МФК решили полностью реконструировать паркинг.

"В прошлом году у нас была чрезвычайная ситуация, нас подтопило в конце августа. На этом фоне мы понимали, что нам необходимо вложить деньги в ремонт паркинга, но приняли решение полностью его обновить, сделать реновацию. Сейчас работы идут полным ходом: меняем дизайн, систему навигации, закупаем новую автоматическую систему расчета, меняем организацию паркинга", – отметила Круппа.

Как уточнили в пресс-службе МФК, в рамках реконструкции планируется сделать на -3 уровне велопарковку для офисных сотрудников на 186 мест с возможностью зарядки электросамокатов, гаджетов. Она будет включать четыре душевые кабинки. Также будет расширена сеть зарядных станций для электромобилей до трех (была одна).

По данным пресс-службы, реконструкция паркинга проводится в несколько этапов. До сентября будут обновлены дизайн и навигация для авто, до ноября – установка электрозарядок, до декабря – автоматическая система. После реконструкции количество паркомест составит 389.

Как сообщалось, осенью 2018 года "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" выставляли на продажу требования по кредитному договору с ипотекой ТРЦ Gulliver в Киеве за 18,18 млрд грн, однако безрезультатно.

Лот включает земельный участок площадью 1,1379 га, расположенный на площади Спортивная, торгово-офисный комплекс с объектами общественного назначения и паркингом общей площадью 151,8 тыс. кв. м, земельный участок общей площадью 0,1133 га, предназначенный для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного комплекса, а также корпоративные права на 100% в уставном капитале заемщика.

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Напомним, в 2016 году суд по представлению прокуратуры арестовывал имущественный комплекс ТРЦ "Гулливер" в ходе расследования хищения средств банка "Михайловский", которым также владели структуры бизнесмена Виктора Полищука.

При этом, по данным следователей Нацполиции, ООО "Три О" (владелец ТРЦ "Гулливер") погашало кредитные обязательства перед "Ощадбанком" в том числе за счет средств, которые банк "Михайловский" предоставил в кредит ряду компаний в 2013-2015 годах.

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