Инвестиционная привлекательность Украины упала до уровня 2016 года, – ЕБА

Об этом сообщили в Европейской бизнес-ассоциации со ссылкой на результаты новой волны опроса за первую половину 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Как пояснили в ассоциации, топ-менеджеры компаний в Украине ухудшили оценку инвестпривлекательности страны, поскольку значение показателя снизилось с 3,07 баллов в предыдущем периоде.

Результаты опроса указывают на ощутимое ухудшение настроений бизнеса.

В частности, количество недовольных инвестиционным климатом выросло с 40% до 57%, при этом лишь 19% топ-менеджеров считают бизнес-среду благоприятной, тогда как в конце 2018 года таких было 25%.

Среди положительных моментов за последние полгода бизнес отметил либерализацию валютного законодательства, стабильность национальной валюты, демократические президентские выборы, снижение уровня инфляции, продолжение диалога с МВФ.

В то же время к старым проблемам коррупции, недоверия к судебной системе, оттока рабочей силы добавилась ощутимая политическая и экономическая турбулентность.

Также бизнес не спешит делать оптимистичные предположения на будущее - 54% руководителей компаний колеблются, будет ли Украина выгодным рынком для инвестирования в ближайшие шесть месяцев.

Для качественного сдвига к лучшему, инвесторы ждут политической стабильности и реального прогресса в борьбе с коррупцией, эффективной борьбы с контрабандой и теневой экономикой, судебной и земельной реформ, совершенствование инфраструктуры, снижение административного давления на бизнес, создания условий для повышения заработной платы, прозрачного налогового законодательства, своевременного возмещения НДС, улучшения бизнес-имиджа Украины за рубежом.

"Мы видим, что инвесторы ставят на паузу запланированные проекты в Украине в ожидании завершения всех выборов и окончательного формирования новой политической среды. Новые лица в политике воспринимаются неоднозначно: одни считают это очередным вызовом, кто-то - надеждой на перемены. Думаю, первые выводы мы сможем сделать уже к концу года, вместе со второй волной опроса инвесторов в 2019 году", - прокомментировала результаты опроса исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко.

Европейская бизнес-ассоциация проводит исследование "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения индекс ни разу не достиг положительной зоны - выше 4 баллов. В ходе опроса респонденты дают оценку инвестиционному климату и изменениям его состояния, прогнозы по инвестиционному климату и инвестированию, а также по ведению бизнеса в ближайшие 6 месяцев. В последней волне опроса приняли участие 100 руководителей крупнейших международных и украинских компаний.

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