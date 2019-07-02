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02.07.19 20:40

Власти Львова вернули полномочия по вывозу мусора

С 1 июля Львовскому городскому совету возвращены полномочия по вывозу твердых бытовых отходов в городе, которые с июля 2017 года сроком на 2 года были переданы областной госадминистрации.

Власти Львова вернули полномочия по вывозу мусора

Согласно подписанному Меморандуму между городом и областью, львовские власти ежегодно платили области за вывоз твердых бытовых отходов 300 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова.

Согласно сообщению, вернув полномочия по обращению с отходами, мэрия будет работать с действующими перевозчиками. Договоры с ними продлили до 1 октября. Перевозчикам город будет возмещать расходы на вывоз ТБО на полигоны на дальние расстояния, а принимающим ТБО из Львова, будет предоставлять субвенции.

В ближайшее время власти города планируют объявить конкурс, на который смогут подаваться и другие компании, кроме действующих.

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