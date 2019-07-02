Кабмин разрешил "Укртелекому" Ахметова заменять фиксированную связь мобильной

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №547 от 26 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг.

Изменения предусматривают определение термина "конвергенция телекоммуникационных сетей фиксированной и подвижной (мобильной) связи" – совместное использование операторами, провайдерами телекоммуникаций элементов инфраструктуры и ресурсов телекоммуникационных сетей фиксированной и подвижной (мобильной) связи для предоставления телекоммуникационных услуг потребителям.

Как сообщалось, в прошлом году ПАО "Укртелеком" и ООО "ТриМоб" завершили первый этап опытной эксплуатации фиксированной телефонии с помощью мобильной связи в трех городах Днепропетровской области – Желтых Водах, Марганце и Синельниково.

"Укртелеком" планировал расширить территорию внедрения таких услуг на города Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Ирпень, а также на 250 сел в разных регионах Украины.

В то же время "Укртелеком" продолжает продажу оборудования на металлолом – в основном устаревших АТС, а также медного кабеля. В целом за 2018 год медного кабеля было продано на 279 млн грн, а лом-оборудования – на 151 млн, тогда как в 2017 году компания получила от продажи медного кабеля и АТС суммарно 436 млн грн.

Мажоритарным акционером "Укртелекома", как и ООО "ТриМоб" является группа СКМ Рината Ахметова.

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