Верховный Суд подтвердил банкротство завода "Росава" Жеваго

Соответствующее решение Верховный Суд принял 20 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Национальный банк заявлял денежные требования к ЧАО "Росава" на 5,7 млрд грн.

Ранее председатель ликвидационной комиссии ЧАО "Росава" отмечал, что в ходе ликвидационной процедуры было обнаружено кредиторскую задолженность компании-должника в размере 20,58 млрд грн, в промежуточном ликвидационном балансе были признаны кредиторские требования на 4 июля 2018 года в размере 19,3 млрд грн.

После этого Фонд гарантирования вкладов публично заявил о долге группы "Росава" перед обанкротившимся банком "Финансы и кредит" в размере более 2 млрд грн. Фонд подчеркивал, что процесс ликвидации ЗАО "Росава" может привести к блокированию взыскания долгов в принудительном порядке. Перед этим суды вынесли ряд решений, с помощью которых "Росава" лишилась поручительства перед банком "Финансы и кредит" по нескольким кредитным договорам.

Как сообщалось, Хозсуд Киевской области 4 декабря 2018 года признал банкротом ЧАО "Росава", открыл ликвидационную процедуру и назначил ликвидатором арбитражного управляющего Светлану Демину.

27 ноября 2018 года Хозсуд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Росава" и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов на основании заявления председателя ликвидационной комиссии ЗАО "Росава", который отмечал, что в ходе ликвидационной процедуры была обнаружена кредиторская задолженность компании-должника в размере 20,58 млрд грн.

В соответствии с промежуточным ликвидационным балансом на 4 июля 2018 года, активы ЧАО "Росава" (внеоборотные и оборотные) составляли 3,37 млрд грн (при этом стоимость имущественного комплекса – 762,1 млн грн).

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Ликвидационная комиссия также заявила, что Офис крупных плательщиков налогов ГФС с опозданием сообщил о налоговой задолженности "Росавы" на 1,27 млрд грн, поэтому эти кредиторские требования не были признаны.

В свою очередь Офис крупных плательщиков налогов обвинил владельцев предприятия в попытке избежать налоговых и долговых обязательств. Офис также указывает, что ранее принял решение об описи имущества "Росавы" в налоговый залог, однако после анализа имущественного положения выяснилось, что все основные средства, недвижимость, автомобили, товары в обороте, имущественные права на выручку и т.д. на общую сумму более $400 млн находятся в залоге у банка "Финансы и кредит", признанного неплатежеспособным.

По данным ГФС, предприятие продолжает работать и реализовывать товары по такой схеме: "Росава" выполняет договоры переработки давальческого сырья одного из своих контрагентов – ООО "Премиори".

ООО "Премиори", зарегистрированное по одному адресу с ЧАО "Росава", в 2017 году увеличило чистую прибыль на 85,8% – до 98,47 млн грн при росте выручки на 17,8% – до 3,23 млрд грн. За 9 месяцев 2018 года "Премиори" получило 142,49 млн грн чистой прибыли при чистом доходе 2,22 млрд грн.

Напомним, акционеры ЧАО "Росава" на собрании 20 апреля 2018 года решили ликвидировать компанию.

"Росава" в 2017 году нарастила чистый убыток на 73,8% (304,76 млн грн) – до 717,79 млн грн, чистый доход компании упал на 41,7% (626,66 млн грн) – до 875,27 млн грн.

Ранее стало известно, что Государственная фискальная служба обвиняет "Росаву" в выведении за границу $52,66 млн и требует уплатить в госбюджет 1,3 млрд грн пени.

Кроме того, Следователи Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по сомнительным операциям банка "Финансы и кредит" (в т.ч. кредитования связанных лиц) установили, что на 15 мая 2017 года "Росава" имела просроченную задолженность перед банком по телу кредита на сумму более 1 млрд грн.

ЧАО "Росава" эксплуатирует Белоцерковский шинный завод, входит в финансово-промышленную группу Константина Жеваго.

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