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02.07.19 16:19

Верховный Суд подтвердил банкротство завода "Росава" Жеваго

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу НБУ и оставил без изменений решения нижестоящих инстанций, которыми было открыто производство по делу о банкротстве ЧАО "Росава" по заявлению председателя ликвидационной комиссии этой компании и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Верховный Суд подтвердил банкротство завода "Росава" Жеваго

Соответствующее решение Верховный Суд принял 20 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Национальный банк заявлял денежные требования к ЧАО "Росава" на 5,7 млрд грн.

Ранее председатель ликвидационной комиссии ЧАО "Росава" отмечал, что в ходе ликвидационной процедуры было обнаружено кредиторскую задолженность компании-должника в размере 20,58 млрд грн, в промежуточном ликвидационном балансе были признаны кредиторские требования на 4 июля 2018 года в размере 19,3 млрд грн.

После этого Фонд гарантирования вкладов публично заявил о долге группы "Росава" перед обанкротившимся банком "Финансы и кредит" в размере более 2 млрд грн. Фонд подчеркивал, что процесс ликвидации ЗАО "Росава" может привести к блокированию взыскания долгов в принудительном порядке. Перед этим суды вынесли ряд решений, с помощью которых "Росава" лишилась поручительства перед банком "Финансы и кредит" по нескольким кредитным договорам.

Как сообщалось, Хозсуд Киевской области 4 декабря 2018 года признал банкротом ЧАО "Росава", открыл ликвидационную процедуру и назначил ликвидатором арбитражного управляющего Светлану Демину.

27 ноября 2018 года Хозсуд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Росава" и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов на основании заявления председателя ликвидационной комиссии ЗАО "Росава", который отмечал, что в ходе ликвидационной процедуры была обнаружена кредиторская задолженность компании-должника в размере 20,58 млрд грн.

В соответствии с промежуточным ликвидационным балансом на 4 июля 2018 года, активы ЧАО "Росава" (внеоборотные и оборотные) составляли 3,37 млрд грн (при этом стоимость имущественного комплекса – 762,1 млн грн).

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Ликвидационная комиссия также заявила, что Офис крупных плательщиков налогов ГФС с опозданием сообщил о налоговой задолженности "Росавы" на 1,27 млрд грн, поэтому эти кредиторские требования не были признаны.

В свою очередь Офис крупных плательщиков налогов обвинил владельцев предприятия в попытке избежать налоговых и долговых обязательств. Офис также указывает, что ранее принял решение об описи имущества "Росавы" в налоговый залог, однако после анализа имущественного положения выяснилось, что все основные средства, недвижимость, автомобили, товары в обороте, имущественные права на выручку и т.д. на общую сумму более $400 млн находятся в залоге у банка "Финансы и кредит", признанного неплатежеспособным.

По данным ГФС, предприятие продолжает работать и реализовывать товары по такой схеме: "Росава" выполняет договоры переработки давальческого сырья одного из своих контрагентов – ООО "Премиори".

ООО "Премиори", зарегистрированное по одному адресу с ЧАО "Росава", в 2017 году увеличило чистую прибыль на 85,8% – до 98,47 млн грн при росте выручки на 17,8% – до 3,23 млрд грн. За 9 месяцев 2018 года "Премиори" получило 142,49 млн грн чистой прибыли при чистом доходе 2,22 млрд грн.

Напомним, акционеры ЧАО "Росава" на собрании 20 апреля 2018 года решили ликвидировать компанию.

"Росава" в 2017 году нарастила чистый убыток на 73,8% (304,76 млн грн) – до 717,79 млн грн, чистый доход компании упал на 41,7% (626,66 млн грн) – до 875,27 млн грн.

Ранее стало известно, что Государственная фискальная служба обвиняет "Росаву" в выведении за границу $52,66 млн и требует уплатить в госбюджет 1,3 млрд грн пени.

Кроме того, Следователи Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по сомнительным операциям банка "Финансы и кредит" (в т.ч. кредитования связанных лиц) установили, что на 15 мая 2017 года "Росава" имела просроченную задолженность перед банком по телу кредита на сумму более 1 млрд грн.

ЧАО "Росава" эксплуатирует Белоцерковский шинный завод, входит в финансово-промышленную группу Константина Жеваго.

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