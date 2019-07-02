"Укрзализныця" с начала года модернизировала 18 пассажирских вагонов

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение компании.

По словам Кравцова, среди обновленных вагонов 4 плацкартных, 3 СВ, остальные - купейные.

"После капитально-восстановительного ремонта мы получаем фактически новый вагон. В прошлом году таким образом обновили 118 вагонов, они хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации. Стоимость модернизации одного вагона - 12-13 млн грн. Это вдвое дешевле приобретения нового и позволяет продолжить эксплуатацию подвижного состава на половину его жизненного цикла, а именно на 14 лет. К тому же, таким образом компания реализует программу импортозамещения, поскольку почти все комплектующие - отечественных производителей", - рассказал Кравцов.

Во время капитально-восстановительного ремонта меняется интерьер салона вагона, на новые заменяются окна, полочки, оборудование вагона. На окнах устанавливаются роллетные системы из огнеупорной ткани, которые защищают салон от попадания прямых солнечных лучей. В купе установлено по четыре розетки - для каждого пассажира отдельно. Также устанавливаются системы кондиционирования воздуха и вакуумных туалетных комплексов.

Сейчас в пассажирских перевозках задействовано 2 864 вагона, их средний возраст составляет 32 года при нормативном 28 лет.

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