Власти Беларуси назвали причиной замедления роста ВВП грязную нефть из России

Об этом сообщил министр экономики страны Дмитрий Крутой, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Ситуация анализируется – есть данные пяти месяцев, когда в мае у нас ВВП замедлился. Мы ожидали отложенного эффекта, естественно, из-за ситуации с грязной нефтью, она очень серьезно повлияла на показатели по транспорту, оптовому товарообороту и по самой переработке нефтепродуктов. Второй фактор – это сельское хозяйство", – сказал белорусский чиновник.

Министр уточнил, что засушливая погода в мае-июне повлияла на урожай и заготовку кормов и в конечном итоге на ситуацию в животноводстве.

ВВП Беларуси в январе-мае вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как рост за аналогичный период 2018 года оценивался в 4,7%.

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Как сообщалось, в настоящее время Минск и Москва ведут консультации о возможном объеме компенсации издержек белорусской стороны из-за нефтяного форс-мажора. Минск настаивает на компенсации не только прямых, но и косвенных потерь.

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании также намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Напомним, прокачка российской нефти Urals по северной и южной веткам трубопровода "Дружба" в объеме около 1 млн баррелей в сутки была остановлена в конце апреля из-за существенного превышения показателей органического хлора.

Покупатели трубопроводной нефти в Словакии, Венгрии, Чехии, Германии и Польше несколько недель не получали российскую нефть по "Дружбе", в том числе через Украину.

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