"Харьковгаз" заключил 2 тысячи договоров на обслуживание внутридомовых сетей

Как сообщает пресс-служба АО "Харьковгаз", наиболее активно заключают договоры потребители в Змиевском и Купянском подразделениях, передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что сейчас владельцы и балансодержатели домов могут самостоятельно выбрать специализированную организацию, которая имеет соответствующее государственное разрешение и будет выполнять обслуживание домовых газовых сетей и приборов.

С принятием ряда законодательных актов, а именно закона "О жилищно-коммунальных услугах", приказа Министерства энергетики и угольной промышленности №250 от 10 мая 2018 года, приказа Министерства регионального развития №190 от 27 июля 2018 года, Кодекса газораспределительных систем такая услуга стала рыночной и предоставляется на основании заключенных договоров.

"Газ – взрывоопасное вещество, поэтому важно чтобы система газоснабжения находилась в исправном техническом состоянии. Если потребитель не желает обслуживать систему газоснабжения в доме и не заключает договор, он создает риск аварийной ситуации для себя и своих соседей", – отметил главный инженер "Харьковгаза" Игорь Яковенко.

В компании напоминают, что для безаварийной работы газовых сетей и оборудования, стоит проводить их техническое обслуживание ежегодно.

Стоимость услуг по техническому обслуживанию АО "Харьковгаз" определяется для каждого отдельного потребителя и зависит от имеющихся газовых приборов в доме, транспортных расходов. Для получения необходимых консультаций или заключения договора с газовой компанией, потребители природного газа могут обратиться в центры обслуживания клиентов компании.

"Харьковгаз" надеется, что к началу отопительного сезона владельцы и балансодержатели успеют выбрать специализированную организацию, заключить договор на техническое обслуживание и подготовят свои дома к безопасному использованию газа в зимний период", – отмечается в сообщении.

Напомним, согласно приказу Министерства регионального развития №190 от 27 июля 2018 года, в многоквартирных домах затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых систем газоснабжения должны включаться в состав расходов на содержание дома. Отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей приводит к ухудшению их состояния и повышает риск возникновения аварийных ситуаций.

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