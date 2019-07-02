БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
02.07.19 15:30

Минрегион может сделать средства повышения внимания пешеходов при выходе на дорогу обязательными

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует рассмотреть возможность нормировать по государственным строительным нормам обязательное устройство современных средств повышения внимания пешеходов при выходе на дорогу.

Минрегион может сделать средства повышения внимания пешеходов при выходе на дорогу обязательными

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"На своей странице я провел опрос о необходимости повышения внимания пешеходов при выходе на дорогу. Почти 5 тыс. читателей поддержали предложение установки специальных знаков для повышения внимания. Кстати, подобные знаки уже есть возле пешеходных переходов не только в Одессе, но и в Хмельницком, Харькове, Черкассах и Херсоне. Что ж, стоит задуматься. Возможно, даже рассмотреть вопрос об узаконивании этой инициативы в государственных строительных нормах", – отметил Парцхаладзе.

Речь идет о современных и креативных средствах привлечения внимания пешеходов при выходе на проезжую часть. Например, яркие предупредительные знаки, креативные надписи на дорогах, которые заставляют задуматься, а также оригинальная разметка на пешеходных переходах.

"Для привлечения дополнительного внимания много кто предлагает размещать в непосредственной близости от переходов яркие "приколы" и для водителей, и для пешеходов. Это имеет немного "притормозить" всех участников дорожного движения. Также можно на этих ярких информационных табло разместить выдержки из правил дорожного движения", – сказал Парцхаладзе.

Кроме этого, многие участники опроса акцентировали внимание на необходимости проведения соответствующей воспитательной работы для предупреждения аварийных ситуаций на дорогах. В частности, установление визуальной и звуковой социальной рекламы, как, например, во многих странах Европы. Также была отмечена необходимость ужесточения наказания за переход дороги в не предназначенных для этого местах.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100