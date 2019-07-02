70% предприятий в Днепре оборудовали счетчики газа для дистанционной передачи данных

Об этом сообщает пресс-служба АО "Днепрогаз", передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что наличие приборов дистанционной передачи данных необходимо для надлежащей организации суточной балансировки на рынке природного газа, которая стартовала 1 марта. Соответствующее оборудование коммерческих счетчиков гарантирует автоматическое и точное поступление данных об объемах потребленного газа в АО "Днепрогаз" в ежедневном режиме.

"При отсутствии у юридических лиц - потребителей газа средств дистанционной передачи данных специалисты нашей компании собирают информацию об объемах по телефону, через СМС или электронную почту, а затем вручную заносят их в базу данных. Такая процедура отнимает много времени и создает риск допущения ошибок и неточностей относительно реальной картины объемов потребления газа", – пояснил коммерческий директор "Днепрогаза" Игорь Маньковский.

Для обустройства коммерческих узлов учета средствами дистанционной передачи данных предприниматели должны получить у Оператора ГРС техническое задание и разработать проектную документацию. Монтажные работы выполняют специализированные строительно-монтажные предприятия, имеющие разрешение Управления Гоструда в Днепропетровской области. Принятие в эксплуатацию средств дистанционной передачи данных на узле учета осуществляется при участии Оператора ГРС. Купить приборы дистанционной передачи данных юридические лица могут у целого ряда поставщиков на рынке.

По подсчетам компании, требование об установлении модемов дистанционной передачи остается актуальной для 827 предприятий и организаций города. Техническое задание и консультации по установке средств дистанционной передачи данных можно получить в Центре обслуживания клиентов АО "Днепрогаз" по ул. Исполкомовской, 34. Требования к оборудованию и образцы документов размещены в свободном доступе на сайте компании.

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Напомним, оснащение средствами дистанционной передачи данных для бытовых потребителей утверждено требованиями Кодекса ГРС и должно быть выполнено в срок до 1 мая текущего года.

17 мая постановлением НКРЭКУ №750 было отменено требование об установлении средств дистанционной передачи данных для потребителей со счетчиками типоразмеров G-1,6, G-2,5, G-4, G-6 и годовым объемом потребления природного газа менее 10 тыс. кубометров. Таким образом, регулятор смягчил условия предоставления услуги по распределению природного газа для почти 1,3 тыс. предпринимателей Днепра и Днепровского района.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Днепрогаз" является распределение природного газа для жителей города Днепра и Днепровского района. Компания эксплуатирует около 5,5 тыс. км распределительных газопроводов и ежегодно транспортирует около 800 млн кубометров газа для 400 тыс. бытовых потребителей, 3,7 тыс. промышленных предприятий и других субъектов хозяйствования.

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