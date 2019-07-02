МАУ начала возить пассажиров из Винницы в Киев автобусами вместо самолетов

Об этом сообщил avianews.com директор аэропорта "Винница" Ярослав Мазурец, передает БизнесЦензор.

По словам Мазурца, купить билеты только на автобусный рейс нельзя, так как перевозка оформляется на автобус и авиарейс в комплексе.

Партнером МАУ в организации автобусного сообщения стала компания "АТАСС-Борисполь", которая также обслуживает маршрут Skybus между вокзалом "Киев-Пассажирский" и аэропортом "Борисполь". На линии задействован 45-местный автобус Neoplan.

Отправление от привокзальной площади аэропорта "Винница" будет выполняться ежедневно в 03:00 с прибытием в аэропорт "Борисполь" в 07:00. В обратном направлении автобус будет выезжать из "Борисполя" в 20:25 и прибывать в Винницу в 00:25. Автобус будет курсировать без промежуточных остановок.

Для доставки пассажиров в местный аэропорт из Винницы и обратно в город коммунальное предприятие организует работу муниципальных автобусов №33, расписание которых согласовано с отправлением и прибытием автобусов из "Борисполя".

"Для МАУ это первый опыт интермодальных перевозок. При этом комбинированные рейсы автобус + авиа успешно практикуют многие крупные европейские перевозчики, когда речь идет о доставке пассажиров в базовый аэропорт из населенных пунктов, находящихся в пределах 300 км. Оформление же такого типа перевозки сквозным билетом страхует наших пассажиров от различных непредвиденных ситуаций во время их путешествия", - отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

Регистрацию на последующий авиарейс из аэропорта "Борисполь" пассажир может пройти на сайте МАУ, через мобильное приложение или в аэропорту "Борисполь", однако в последнем случае может взиматься сбор 15 евро. Регистрация багажа на самолет проводится только в аэропорту "Борисполь".

В обратном направлении в Винницу (авиа + автобус) регистрация пассажиров и их багажа проводится только до аэропорта "Борисполь". Багаж необходимо по прилету получить на багажной карусели и самостоятельно донести до автобуса.

Новая услуга была запущена взамен отмененных авиарейсов Винница-Киев, которые выполнялись до 19 мая.

Как сообщалось, весной 2018 года МАУ запустила в аэропорт Винница регулярные рейсы из Киева, которые являлись самыми короткими в Украине, – по прямой около 200 км. Вылеты из Киева были предусмотрены в 20:25, вылеты из Винницы – в 06:20. Время в пути - около 1 часа.

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