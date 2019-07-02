БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
02.07.19 14:43

Средства на валютных счетах Минфина превысили $3 миллиарда, – Маркарова

Остатки средств правительства на валютных счетах Госказначейства на 1 июля составляли 81,1 млрд грн в эквиваленте или около $3,1 млрд по курсу Национального банка (НБУ).

доллар

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"По состоянию на 1 июля сумма средств на Едином казначейском счете составляла 13 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах Госказначейства в гривневом эквиваленте 81,1 млрд грн, чего вполне достаточно для проведения всех расходов и обслуживания и выплат государственного долга", – подчеркнула глава Минфина.

Маркарова отметила, что по состоянию на 3 июня общая сумма в гривне (29,5 млрд грн) и валютах (49,7 млрд) вместе была меньше.

"То есть Минфин увеличил сумму на счетах за месяц", – уточнила министр.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 июля составил 12,96 млрд грн что на 16,6 млрд грн меньше, по сравнению с показателем на начало июня.

При этом Украина 20 июня получила средства от размещения облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) в объеме 1 млрд евро с доходностью 6,75% и со сроком погашения 20 июня 2026 года. 

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100