ЕБРР выделит почти 20 миллионов евро на строительство солнечной электростанции в Чигирине

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Речь, в частности, идет о кредите шведского госучреждения финансирования развития "Сведфанд Интернешнл АБ" ("Шведский фонд") в сумме 10 млн евро и кредите со стороны НЕФКО в размере 5 млн евро.

Финансирование строительства со стороны ЕБРР осуществляется в рамках утвержденной в июле 2018 года программы финансирования альтернативной энергетики в Украине USELF III общим объемом 250 млн евро. Кредитные средства, по данным самого девелопера, покроют 70% общих расходов на проект.

"Ожидается, что новая СЭС будет введена в эксплуатацию в 2020 году и обеспечит сокращение выбросов CO2 на более чем 36 тыс. тонн в год. Это уже четвертый проект "Скатек Солар" в Украине. Из предыдущих проектов компании ЕБРР также поддержал строительство СЭС мощностью 47 МВт в Николаеве и СЭС на 30 МВт в Каменке", – отмечено в сообщении ЕБРР.

Помимо них, в настоящее время "Скатек Солар" совместно с китайской корпорацией PowerChina Guizhou Engineering Co. Ltd. строит в Украине СЭС "Прогрессовка" мощностью 148 МВт (Прогресовка Николаевской области). Общая стоимость проекта равна 124 млн евро.

Как сообщалось, в 2018 году Scatec Solar учредила и приобрела около полдюжины компаний в Украине для осуществления своих проектов по строительству СЭС.

Компания получила 51% в Rengy Bioenergy (остальные 49% принадлежат украинскому девелоперу Rengy Development), которая сейчас строит СЭС на 47 МВт в Николаевской области. Вначале текущего года норвежцы также начали строительство СЭС "Камянка" на 30 МВт в Черкасской области Scatec Solar. Для этого они приобрели 100% ООО "Чистая Энергия 2011".

В 2018 году через голландскую "дочку" Scatec Solar Ukraine B.V. норвежцы стали собственниками 100% украинских ООО "Атлас Кэпитал Энерджи", "Гринтэко СЭС", "Прогрессовка" и "Богуславэнерджи".

Согласно недавним заявлениям компании, к концу 2019 года она нарастит свой портфель проектов в солнечной энергетике Украины почти до 400 МВт, общий объем инвестиций составит 250-300 млн евро.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram