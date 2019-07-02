Долг населения за коммуналку в мае сократился еще на 10%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом в мае украинцы уплатили за жилкомуслуги 11,5 млрд грн, что составило 203,9% начисленной за этот месяц суммы.

За снабжение электроэнергией уплачено 3,7 млрд грн (133,8% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в мае зафиксирован в Киевской (318% суммы начислений) и Тернопольской (312,1%), а также в Кировоградской областях – 311,6%.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Винницкой, Ивано-Франковской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях и г. Киеве (163-177% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала года с населением заключено 26,4 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 191,3 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 108,1 млн грн.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в мае составили 779,4 грн.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Расходы на субсидии с начала года увеличились на 52%, – Госстат

Как сообщалось, по данным Госстата, задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в апреле 2019 года сократилась на 7,6% к марту 2019 года и составила 57,7 мрд грн (без учета электроэнергии).

По состоянию на конец марта задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг снизилась на 0,3% по сравнению с показателем февраля – до 63,2 млрд грн (без учета электроэнергии).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram