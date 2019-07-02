Крупнейшие сети АЗС начали снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Таким образом, цена дизтоплива на станциях ОККО составляет 29,99 грн/л. Стоимость бензина марки А-92 опустилась до 30,49 грн/л, А-95 – до 31,49 грн/л.

Таким образом, цена дизтоплива на ОККО (без учета скидок и программ лояльности), сравнялась с ценой дизтоплива крупнейшей сети "Приват", позиционирующей себя как эконом-сегмент. Последний раз розничная цена в сети ОККО менялась 25 апреля.

Также бензины и дизтопливо подешевели сети WOG, отмечает Нефтерынок.

Так, по данный консалтинговой компании UPECO, цены на бензины в сети WOG снизились на 1 грн за литр, а дизтоплива – на 0,5 грн/л. Таким образом, бензин А-92 на АЗС сети стоит 29,99 грн/л, А-95 – 30,99 грн/л, дизтопливо – 30,49 грн/л.

В итоге, средняя розничная стоимость топлив на АЗС в Украине по состоянию на 2 июля снизилась до: А-92 – 28,83 грн/л, А-95 – 29,93 грн/л, дизтопливо – 29,29 грн/л.

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