Суд по иску завода Коломойского блокирует работу рынка электроэнергии, – "Укрэнерго"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"Суд приостановил действие постановления НКРЭКУ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие", - сообщает "Укрэнерго".

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявляет, что данное решение суда приведет к коллапсу нового рынка электроэнергии, который запущен в Украине с 1 июля.

"Решение Окружного административного суда Киева приведет к коллапсу нового рынка электрической энергии. Поскольку приостановлены постановления регулятора были приняты именно для обеспечения новых алгоритмов работы рынка", – сообщает Ковальчук.

Он объясняет, что ранее в тарифе "Укрэнерго" потери электроэнергии в магистральных сетях при передаче не были учтены. Они покрывались за счет ГП "Энергорынок", которое больше не функционирует в новой модели рынка.

"Через "Энергорынок" уплачивались также и компенсации производителям электроэнергии, которые работают по гарантированным зеленому тарифу (ВЭС, СЭС и другие ВИЭ)", – сообщает Ковальчук.

Также через тариф "Укрэнерго" покрывается стоимость вспомогательных услуг, оказываемых генерирующим компаниям ОЭС Украины для обеспечения необходимого уровня резервов.

"Именно для того, чтобы обеспечить функционирование новой модели рынка, в состав тарифов на передачу и диспетчеризацию НЭК "Укрэнерго" Регулятор и включил указанные расходы, фактически переложив ответственность с ГП "Энергорынок" на системного оператора. Поэтому эти тарифы не влияют на расчет прогнозной стоимости электроэнергии", – подчеркнул глава "Укрэнерго".

"Неприменение этих тарифов исключает оплату электроэнергии, которая теряется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по "зеленым" тарифам, а также осуществление платы вспомогательных услуг, то есть поддержания резервов в ОЭС Украины. А значит, исключает функционирования новой модели рынка", – заявил Ковальчук.

