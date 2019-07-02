Доход от рынка услуг в морских портах составил $1,7 миллиарда, – АМПУ

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.

"Общий доход, сформированный рынком услуг в морских портах Украины, по данным последней отчетности, составлял не менее 1,7 млрд долларов США, что равно 2% внутреннего валового продукта страны", - сообщает АМПУ.

Показатель достигнут благодаря деятельности около 1300 субъектов хозяйствования с численностью персонала более 47 тыс. человек.

"В морских портах обрабатывается более 37% (38,204 млрд долларов США в 2018 году) общего объема международной торговли Украины с различными странами мира, в том числе более 57% отечественного экспорта", - сообщает АМПУ

По данным АМПУ, основная номенклатура внешней торговли - экспорт продукции агропромышленного и горно-металлургического комплексов и импорт таких ресурсов, как уголь, железорудное сырье, контейнерные грузы.