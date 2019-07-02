БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
02.07.19 11:36

Google запустила онлайн-сервис для мелкого бизнеса

27 июня, в честь международного Дня малого бизнеса, Google запустила сайт Google for Small Business. Он поможет предпринимателям освоить продукты компании и привлечь клиентов в сети. На это обратило внимание издание Vector.

google

Об этом со ссылкой на AIN сообщает БизнесЦензор.

Чтобы получить консультацию, нужно ввести имя компании, сайт (если есть) и ответить на несколько вопросов. В ответ сервис сгенерирует бизнес-план со списком действий.

Например, предложит запустить рекламную компанию, увеличить онлайн-присутствие или установить Google Analytics.

Основной упор в рекомендациях делают на инструмента: Google my Business для быстрого (и бесплатного) запуска сайтов, а также Smart Campaigns для быстрой покупки рекламы. Также есть ссылки на мастер-классы и другие сервисы Google.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100