Спрос на евробонды "Укрзализныци" превысил предложение в 5 раз, – Кравцов

Об этом Кравцов написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Процентная ставка значительно ниже ожидаемого уровня - 8,25% годовых. А это более чем на 1,5% ниже купон существующего выпуска (который был еще в 2013 году). Как и планировали, привлечение на долгосрочный срок - до 2024 года", - сообщил Кравцов.

Он заявил, что привлечение происходит без государственных гарантий и залога.

"Заметим, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг. Следовательно, спрос в 5 раз превысил предложение компании, и достиг 2,5 млрд долларов", - сообщает Кравцов.

"Также отмечу важный факт: купон по бондам является самым низким с 2011 года среди квазисуверенных заемщиков из Украины", - добавил он.