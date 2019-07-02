"Укрзализныця" разместила евробонды на $500 миллионов, – СМИ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Организаторами размещения выступили JP Morgan и инвесткомпания Dragon Capital. Road show выпуска проходило с 26 июня в Великобритании и континентальной Европе.

"Укрзализныця" в отчете за 2018 год писала, что считает приоритетным вариантом рефинансирования имеющегося публичного долга выпуск евробондов во втором-третьем квартале 2019 года.

В мае 2013 года госкомпания разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline. В 2014 году евробонды "Укрзализныци" были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктурировала евробонды, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% - в 2020 году, 20% - в 2021 году.

В марте 2019 года компания погасила первую часть еврооблигаций на $150 млн и выплатила купонный доход по ним, получив средства на эти цели в Ощадбанке и Госагентстве инфраструктурных проектов Украины.