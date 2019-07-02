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02.07.19 08:48

"Укроборонпром" выиграл суд против российской корпорации "МиГ"

Госконцерн "Укроборонпром" смог в суде добиться отмены иска российской корпорации "МиГ" на 2 млн грн.

"Укроборонпром" выиграл суд против российской корпорации "МиГ"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

"Северо-западный апелляционный хозяйственный суд вынес решение в пользу Украины в деле ГП "Красиловский агрегатный завод", входящей в состав ГК "Укроборонпром", и "Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ", которая входит в состав "Объединённая авиастроительная корпорация", 100% акций которой принадлежит Российской Федерации", - сообщает "Укроборонпром".

В иске российской компании к украинскому оборонному предприятию полностью отказано. Соответствующее решение было принято судом 27 июня.

Российское предприятие пыталось отсудить у Красиловского агрегатного завода 5 млн рублей (около 2,09 млн грн). Суд первой инстанции - Хозяйственный суд Хмельницкой области, в апреле этого года поддержал российскую компанию.

"Но благодаря тому, что концерн обжаловал это решение, интересы украинского оборонного предприятия удалось полностью защитить", - сообщает "Укроборонпром".

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