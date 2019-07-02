ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Кроме того, ОПЕК утвердила хартию долгосрочного соглашения организации.

В пресс-релизе ОПЕК уточняется, что договоренности по сокращению нефтедобычи продлеваются с 1 июля 2019 года до 31 марта 2020 года.

"Приняв это решение, страны подтвердили свою неизменную ориентацию на фундаментальные основы и приверженность стабильному и сбалансированному рынку нефти в интересах производителей, потребителей и здоровой мировой экономики", - говорится в сообщении.

Решение о продлении сделки еще должны ратифицировать страны не-ОПЕК, но некоторые из них, прежде всего Россия, уже выразили согласие.

Глава министерства энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ поддержат продление сделки на девять месяцев. Он отметил, что были достигнуты очень позитивные шаги для стабилизации нефтяного рынка.

Также было решено, что следующее заседание ОПЕК состоится 5 декабря в Вене.

Сегодня, 1 июля, министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.