Нацбанк расширил перечень системно важных банков до 14

Перечень банков утвержден решением правления НБУ №438-рш от 27 июня, которое вступает в силу с 1 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно обновленной методологии, отныне системно важными являются 14 банков: государственные "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк", а также "Альфа-банк", "Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль", ПУМБ, "Укрсиббанк", "ТАСкомбанк", "Универсал банк", "Кредобанк", "ОТП банк", "Пивденный".

Ранее, с 2016 года, системно важными банками неизменно определялись только три банка – "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк".

Как сообщалось, 19 июня Национальный банк пересмотрел методологию определения системно важных банков с учетом рекомендаций Европейского надзорного органа (EBA - European Banking Authority) и международных практик.

Согласно обновленной методологии, системно важный банк – банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков.

Приобретение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку, они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.

Так, с 1 января 2020 года системные банки должны выполнять усиленные значения нормативов: норматив мгновенной ликвидности (Н4) – не менее 30%; максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) – не более 20%.

Кроме того, такие банки должны сформировать дополнительно к нормативному значению достаточности капитала буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года. Размер буфера будет зависеть от значения показателя системной важности банка.

В частности, буфер системной важности должен составлять 1% для "Райффайзен Банка Аваль", "Альфа-банка", "Укрсоцбанка", ПУМБа, "Уксиббанка", "ТАСкомбанка", "Универсал Банка", "ОТП Банка", банка "Пивденный" и "Кредобанка".

Буфер системной важности должен составлять 1,5% для "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка", а для "Приватбанка" и "Ощадбанка" – 2%.

Эти банки также должны будут разработать план восстановления деятельности согласно требованиям Национального банка, который будет способствовать быстрой стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса.

После потери статуса системной важности, банк должен придерживаться вышеуказанных требований в течение еще 12 месяцев.

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