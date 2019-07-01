Минфин России увидел "социальную проблему" в росте закредитованности россиян

Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Я считаю, что ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная… Я считаю, что (министр экономического развития РФ Максим) Орешкин прав, когда говорит, что такие признаки есть на рынке потребкредитования – даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой", – заявил Моисеев.

"Этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает. Надо посмотреть, достаточно или нет – сложно сказать", – добавил замминистра.

Как сообщалось, ранее в ходе "прямой линии" российский президент Владимир Путин признал, что жить в России "стало тяжелее" и назвал одной из причин, сдерживающих ростр реальных располагаемых доходов населения, выплаты по кредитам.

По данным Росстата, только в 2018 году кредитные платежи россиян выросли на 29% (или 444 млрд руб.) после их снижения в предыдущие три года, повлияв на рост обязательных платежей, которые вычитаются из реальных доходов.

В 2018 году долги россиян перед банками, включая ипотеку и необеспеченные потребительские ссуды, возросли на 22,4%, до 14,9 трлн руб., продемонстрировав максимальный рост с докризисного 2013 года.

К началу мая 2019 года портфель потребительских кредитов вырос в годовом выражении на 25,2%, до 7,9 трлн руб., впервые с 2013 года обогнав по темпам роста ипотечное кредитование.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram