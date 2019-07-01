Формула "Роттердам+" прекратила действовать в Украине

В августе 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам+", передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

Согласно опубликованному на официальном сайте НКРЭКУ документу, с начала действия нового рынка электроэнергии признается утратившим силу ряд нормативных документов, которые ранее регламентировали работу украинской энергетики.

В перечне документов, которые отменены вместе с началом работы нового рынка, постановление НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены на электроэнергию", известной под названием "Роттердам+".

Данное решение НКРЭКУ объясняется необходимостью упорядочения нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии и для обеспечения своевременной подготовки участников рынка к работе нового рынка электрической энергии.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+". Она была введена в связи с потерей контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Востоке.

После оккупации Донбасса большинство шахт с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС, оказалась на неподконтрольной территории. Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, было принято решение покупать топливо на международной бирже в Нидерландах, куда доставляют уголь из ЮАР и Южной Америки.

Формула была утверждена НКРЭКУ. В Нацкомиссии тогда заявляли, что такая методика расчета должен устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны боевых действий и позволит Украине накапливать достаточно угля к зиме.

В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

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