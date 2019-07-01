ГФС обнародовала перечень лицензиатов на реализацию, производство и хранение топлива

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По данным ГФС, информация будет постоянно обновляться.

По состоянию на 1 июля выдано почти 6,5 тыс. лицензий, в том числе 16 на производство топлива ("Укртатнафта", "Укргаздобыча", "Укрнафта", "Регал Петролеум", "Природные ресурсы", "Надежда", "Украинская буровая компания", "Эксимнафтопродукт", "Полтавский газовый завод". "Агроходинг-С", "Арселормиттал Кривой Рог", "Южкокс", "Стандарт Ойл-2000", "Алиум-Пром", "Краснокутский Агрошляхбуд", "НВП Исток").

Как сообщалось, закон о лицензировании производства, хранения и торговли топливом предусматривает модернизацию системы электронного администрирования реализации топлива (СЭАРП) на каждом акцизном складе, запуск новой системы контроля над фактическим оборотом и остатками топлива, усиление ответственности за нелегальные операции с топливом.

Кабинет министров Украины в конце прошлой недели обнародовал постановление №545 от 19 июня 2019 года, которым утвержден порядок ведения единого госреестра субъектов хозяйствования, получивших соответствующие "топливные" лицензии.

Ранее в Нефтегазовой ассоциации Украины оценили потери государственного и местного бюджетов в 2018 году от теневого рынка нефтепродуктов в 10 млрд грн, отметив, что внедрение закона о лицензировании топлива станет серьезным шагом для разрешения этой проблемы.

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