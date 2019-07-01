Украина установила новый исторический рекорд по экспорту зерна

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В частности, экспорт пшеницы составил 15,58 млн тонн, что на 1,56 млн тонн меньше, чем годом ранее.

В то же время экспорту кукурузы вырос на 12,08 млн тонн – до 29,82 млн тонн.

Ячменя экспортировано 3,6 млн тонн (-0,69 млн тонн), ржи – 88,9 тыс. тонн (+55,4 тыс. тонн).

По подсчетам Минагрополитики, экспорт пшеничной муки в 2018/19 МГ составил 301,4 тыс. тонн, сократившись на 111,2 тыс. тонн.

Как сообщалось, по данным Минагрополитики, валовой сбор зерна в 2018 году составил около 70,1 млн тонн против 62 млн тонн в 2017 году.

Минагропрод прогнозировал объем экспорта зерновых в 2018/2019 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 47,2 млн тонн, против 39,9 млн тонн в 2017/2018 МГ.

Напомним, аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram