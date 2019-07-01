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01.07.19 18:44

Вложения иностранцев в украинские облигации превысили рекордные 57 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 1 июля возрос на 0,99 млрд грн (на 1,8%) – до нового рекордного уровня в 57,21 млрд грн.

Вложения иностранцев в украинские облигации превысили рекордные 57 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 0,47 млрд грн (на 0,1%) – до 773,26 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, банки Украины сократили объем ОВГЗ на 0,6 млрд грн (на 0,2% ) – до 346,99 млрд грн, юрлица – сократили на 0,18 млрд грн (на 0,8%), до 22,96 млрд грн, тогда как физлица – увеличили на 0,26 млрд грн (на 3%) – до 9,01 млрд грн.

Как сообщалось, портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности нерезидентов на 27 июня достиг нового исторического рекорда – 56,22 млрд грн по номиналу, увеличившись по итогам прошедших 25 июня первичных аукционов на 4,79 млрд грн.

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