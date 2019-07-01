НБУ отменил ограничения для бизнеса на финансирование филиалов за границей

Изменения утверждены постановлением правления Национального банка №86 от 27 июня и вступают в силу 2 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Учитывая многочисленные обращения бизнеса, который осуществляет внешнеэкономическую деятельность, отменен лимит на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений", – сказано в сообщении.

Как отмечают в НБУ, ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу в 2 млн евро в год. Отныне операции по переводу средств непосредственно на счет зарубежных подразделений выведены из-под действия лимита и не будут ограничиваться в объемах.

При этом с целью минимизации рисков непродуктивного оттока капитала Национальный банк установил дополнительные требования для валютного надзора по таким операциям. В частности, банки обязаны получать от украинских компаний, которые намерены финансировать собственные зарубежные подразделения, развернутые сметы и другие документы, которыми обосновывается необходимость такой сделки.

"Кроме этого, указанное смягчения не будет распространяться на операции по переводу средств в страны-агрессоры/оккупанты, офшорные зоны и страны, которые не выполняют или ненадлежащим выполняют рекомендации FATF", – указано в сообщении.

Читайте также: Нацбанк упростил безналичные переводы в гривне для бизнеса

Кроме того, Нацбанк своим решением упростил реинвестирование доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами.

Так, теперь нерезидентам разрешено переводить средства, полученные по ценным бумагам, которые учитываются в иностранном банке-депозитарии, с корсчета этого учреждения на свой счет в Украине.

"Это позволит избежать ситуаций, когда инвесторы будут терять на дополнительной конвертации валют из-за невозможности прямого зачисления доходов в гривне сразу на свой гривневый счет", – пояснили в НБУ.

Также отменяется запрет расчетов в наличной иностранной валюте для оплаты физическими и юридическими лицами консульских сборов за легализацию товаросопроводительных документов в дипломатических представительствах или консульских учреждениях стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. К таким странам относятся Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Таиланд, Уругвай.

Нацбанк также дополнил перечень сделок, которые разрешается проводить в иностранной валюте на территории Украины, операциями между финансовым учреждением и Кабинетом министров в рамках международных договоров о кредитах, грантах или ссудах. Это изменение призвано снизить валютные риски государства при осуществлении таких операций.

Кроме того, решением НБУ усовершенствован риск-ориентированный надзор банков в части проверок иностранных банков-контрагентов, перечисления которым осуществляют украинские компании.

"Отныне банки самостоятельно на основании информации из публичных источников определять степень риска иностранных банков-контрагентов по валютной операции. Ранее они использовали для этого перечень, предоставленный Национальным банком на основании информации Государственной службы финансового мониторинга", – отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram