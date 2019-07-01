Добыча газа в Украине за полгода выросла на 3%

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора ГТС компании "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

В том числе АО "Укргаздобыча" произвела 7,66 млрд кубометров (+1,7%, или 125,4 млн кубометров, к первому полугодию 2018 года), "Укрнафта" – 576 млн кубометров (+10,7%, или 55 млн кубометров), частные компании – 2,25 млрд кубометров (+5%, или 108 млн кубометров).

При этом с февраля наблюдается динамика снижения среднесуточной добычи природного газа. В июне она составила 56,5 млн кубометров/сутки против 58,7 млн кубометров/сутки в феврале (см. граф)

Добыча природного газа в Украине в 2018 году, по оперативным данным "Укртрансгаза", составила 20,89 млрд кубометров, что на 0,3% (64,8 млн кубометров) превышает объем 2017 года.

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