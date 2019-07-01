Гройсман поручил запустить дополнительный поезд из Киева в Мариуполь

Соответствующее поручение премьер-министр Владимир Гройсман да во время правительственного совещания, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Поезд "Мариуполь-Киев" раз в двое суток - недопустимо", – сказал глава правительства.

По словам премьера, потребность в дополнительном поезде очевидна, а заполнить ее возможно в том числе за счет приобретения нового подвижного состава.

Говоря об автомобильном сообщении, Владимир Гройсман сообщил, что трасса "Мариуполь - Запорожье" является одним из приоритетных проектов Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" с 2017 года. За это время удалось капитально отремонтировать более 50 км трассы, но нужно восстановить еще 120 км.

По словам премьера, средства на эти цели выделят благодаря перераспределению средств с других дорожных проектов, работы по которым уже завершены.

Премьер-министр поручил руководству "Укравтодора" совместно с Министерством финансов проработать нужные решения и вынести их на обсуждение правительства уже в ближайшие недели.

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