ArcelorMittal продал семь предприятий в Европе за 740 миллионов евро

В результате Liberty получила пять сервисных центров и семь крупных предприятий с общей численностью сотрудников около 14 тыс. человек, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В их число вошли по одному заводу в Чехии, Румынии, Македонии, Италии, Люксембурге и два предприятия в Бельгии, сервисные центры расположены во Франции и Италии.

Как отмечает The Hindu BusinessLine, Liberty Steel планирует увеличить в течение следующих трех лет продажи на этих предприятиях примерно на 50%.

Liberty Steel управляет британский металлургический магнат индийского происхождения Санджив Гупта. Благодаря его агрессивным покупкам сталелитейных активов компания вошла в топ-10 мировых производителей с совокупными годовыми производственными мощностями в 18 млн тонн.

GFG Alliance, которая управляет промышленными и финансовыми инвестициями семьи Гупта, в настоящее время имеет почти 30 тыс. сотрудников в 30 странах.

Как сообщалось, в 2018 году ArcelorMittal купил итальянскую Ilva SpA и подразделения этой компании за 1,8 млрд евро.

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