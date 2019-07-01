Антимонопольный комитет впервые оштрафовал участников сговора на торгах в "Prozorro.Продажи"

Соответствующее решение было принято 25 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші. Львів.

Согласно решению, Бердула конкурировал с ООО "Галицкая финансовая компания" на торгах за нежилое помещение в админкорпусе на первом этаже площадью 191,4 кв. м во Львове на ул. Б. Хмельницкого, 176. В этой компании Бердуле принадлежит 25%. Кроме того, он же является и ее руководителем.

Во время аукциона участники не меняли свои первоначальные предложения, в результате договор купли-продажи в июле прошлого года заключили с Андреем Бердулой.

Как установила админколегия в ходе расследования, между участниками были хозяйственные отношения и они осуществляли вход в систему, на аукцион и загружали документы с одинаковых IP-адресов.

Согласно письмам участников, они признали факт нарушения законодательства, а предприниматель Андрей Бердула уже прекратил деятельность (25 апреля этого года).

На "Галицкую финансовую компанию" был наложен штраф в размере 27 тыс. грн. Также участники уже внесены в так называемый "черный список" АМКУ, то есть не смогут участвовать в торгах в течение следующих трех лет.

Как отметил руководитель Львовского территориального отделения Антимонопольного комитета Ростислав Лещишин, это первый случай в Украине наказание за антиконкурентные согласованные действия во время участия в торгах по продаже имущества на "Prozorro.Продажи".

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