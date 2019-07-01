Аэропорт "Львов" в июне увеличил пассажиропоток на 31%

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

208,8 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (+34,9%), 18,6 тыс. пассажиров прилетели или вылетели внутренними рейсами (-2,1%).

Число обслуженных аэропортом "Львов" рейсов в июне 2019 года выросло на 13,1% по сравнению с июнем 2018 года и составило 1 798. Из них 1 591 рейс был международным (+16,5%), 207 рейсов - внутренними (-7,6%).

Общий пассажиропоток аэропорта "Львов" в первом полугодии 2019 года составил 949,7 тыс. человек, что на 45,8% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

856,6 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (+53,8%), 93,1 тыс. пассажиров - внутренними рейсами (-1,4%).

Число обслуженных рейсов в первом полугодии 2019 года выросло на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8 618. 7 389 рейсов были международными (+30,8%), 1 229 рейсов - внутренними (-0,2%).

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