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01.07.19 20:28

Власти Киева утвердили проект по созданию сети из 260 пунктов аренды велосипедов

Победителем инвестиционного конкурса по созданию велосипедной сети "bike-sharing" в Киеве стало ООО "Некстбайк Киев".

Власти Киева утвердили проект по созданию сети из 260 пунктов аренды велосипедов

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Победитель инвестконкурса обязуется создать сеть из 264 пунктов проката с 2000 велосипедов. Пункты проката велосипедов должны быть расположены в десяти районах столицы. Ориентировочная стоимость реализации проекта по созданию сети "bike sharing" составляет около 33 млн грн", – рассказал Поворозник.

Согласно условиям конкурса, велосипед должен быть оборудован смарт-замком, который блокирует механизм велосипеда и не дает возможности передвигаться на нем без осуществления оплаты, предупреждая при этом кражу; программным обеспечением, которое позволяет осуществлять оплату услуг проката и разблокировать смарт-замок велосипеда и GPS-трекером, который отслеживает точное местонахождение велосипеда.

Чиновник напомнил, что сейчас в столице 32 локации, на которых находятся 200 велосипедов.

"Этот сервис пользуется популярностью у киевлян и гостей города. Так, например, за прошлый год им воспользовались 9 284 раза. В общем пользователи благодаря сервису прошлого года проехали на велосипеде почти 35 тыс. км. Количество регистраций с прошлого года увеличилась с 18 642 до 25 500 человек. С 9 апреля 2019 года сервисом воспользовались более 6 тыс. раз", – отметил Поворозник.

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Напомним, в августе 2018 в Украине стартовал сервис "Bike sharing" от NextBike, который позволяет взять в аренду велосипед, пользуясь мобильным приложению. Перед началом необходимо внимательно ознакомиться с правилами и принять условия сервиса.

По данным госреестра, основателями ООО "Некстбайк Киев" указаны Алексей Кладов и Алексей Кушка (по 25%), еще 50% оформлено на ООО "Некстбайк Украина", осносвным владельцем которого является львовский бизнесмен Зиновий Козицкий.

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