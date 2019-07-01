Объем проданной электроэнергии по двусторонним договорам на 1 июля составил 230 тысяч МВт-ч

Об этом сообщила пресс-служба оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, на нерегулируемом сегменте рынка было реализовано 97 тыс. МВт-ч э/э, или 42,2% всего объема э/э, проданной по двустронним договорам.

В целом было зарегистрировано 98 ДД, подписанных между 88 участниками рынка. Ценовые предложения по таким договорам являются коммерческой тайной и не могут быть раскрыты, подчеркнули в "Укрэнерго".

Согласно данным госпредприятия "Оператор рынка", объем проданной в объединенной энергосистеме 30 июня э/э (для ее потребления 1 июля) на рынке "на сутки вперед" (РСВ) составил 150,895 тыс. МВт-ч, в торговой зоне "Бурштынский остров" – 9,435 тыс. МВт-ч. Таким образом, объем реализованной э/э на РСВ составил 160 тыс. МВт-ч.

В целом на 1 июля на двух данных сегментах (ДД и РСВ) реализовано около 390,24 тыс. МВт-ч. При этом, среднегодовой показатель суточного потребления э/э в стране равен приблизительно 419 тыс. МВт-ч.

Как уточнили в НЭК, информация о результатах стартовавших с 1 июля аукционов на балансирующем рынке (БР) будут обнародованы после получения "Укрэнерго" данных коммерческого учета от операторов распределительных сетей (ОСР). В тоже время там отметили, что 1 июля объемы балансирующего рынка будут значительно увеличены за счет того, что в данный сегмент будут автоматически перенесены заявки на покупку э/э с сегмента внутресуточного рынка, где 30 июня из-за сбоев процесс торгов начался на несколько часов позже запланированного времени.

"Старт работы всей платформы MMS (Market management system, обеспечивает работу балансирующего рынка) в режиме реальных, а не тестовых операций сопровождался сложностями, которые связаны с тем, что окончательные редакции правил рынка и Кодекса системы передачи были утверждены лишь за несколько дней до запуска. Поскольку этими документами были изменены правила и процессы работы новой модели рынка, корректировку программного обеспечения платформы приходилось осуществлять в режиме реальных рыночных операций", – подытожили в "Укрэнерго".

Как сообщалось, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму.

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