В Украине начал действовать экспериментальный порядок присвоения адресов объектам строительства

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Сегодня предоставлением почтовых адресов объектам строительства занимались органы местной власти по своему усмотрению. Не было четкой процедуры присвоения адресов. К сожалению, это способствовало коррупционным злоупотреблениям и торможению ведения бизнеса. Поэтому был разработан четкий прозрачный порядок присвоения почтовых адресов новопостроенным объектам. Эти изменения также могут положительно повлиять на инвестиционный климат Украины и улучшить позиции нашей страны в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, в частности, по компоненту "Получение разрешений на строительство", – сказал Парцхаладзе.

Новый порядок предусматривает возможность присвоения адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества по единым процедурам и на безвозмездной основе:

при получении строительного паспорта застройки земельного участка или градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;

после получения документа, предоставляющего право на выполнение строительных работ;

после принятия объекта в эксплуатацию.

Таким образом, получить адрес объекта строительства и недвижимого имущества можно будет за 5 рабочих дней, тогда как ранее этот срок составлял в среднем 30 дней и более.

Присвоение адреса будут осуществлять соответствующие органы местной власти – исполкомы сельского, поселкового, городского совета, районные в городе Киев государственные администрации, районные и областные государственные администрации.

Минрегион подготовил приказ об утверждении порядка определения реквизитов адреса объектов строительства и объектов недвижимого имущества, и сейчас он проходит последние согласования.

Экспериментальный порядок присвоения адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества будет действовать с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года. Соответствующее постановление Кабмина №367 "Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности" вступило в силу 28 апреля этого года.

По завершении эксперимента Минрегион должен подготовить аналитику по его реализации для окончательного утверждения решения на законодательном уровне.

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