Украина за полгода ввела в два раза больше мощностей ВИЭ, чем за весь прошлый год

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
В частности, за шесть месяцев этого года введено:
- почти 900 МВт – в первом квартале;
- более 650 МВт – во втором квартале этого года.
В целом в установке 1550 МВт указанных мощностей инвестировано почти 1,3 млрд евро.
Также всего за шесть месяцев этого года "зеленый" тариф получили такие новые объекты:
- более 1200 МВт – СЭС;
- почти 250 МВт – ВЭС;
- 33 МВт – СЭС домохозяйств (за первый квартал);
- 20 МВт – биогазовые установки;
- 1 МВт – объекты малой гидроэнергетики.
В общем, по состоянию на конец второго квартала в Украине введено более 3800 МВт мощностей возобновляемой электроэнергетики, а с большими ГЭС – 8400 МВт.
Для сравнения с целью выполнения Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2020 года в части электроэнергетики Украина должна достичь:
- 8600 МВт – на конец 2019 года;
- 9200 МВт – на конец 2020 года.
Указанные темпы ввода новых объектов в упомянутой сфере позволят выполнить Национальный план действий до 2020 года в части электроэнергетики, а также активизировать инвестиции, экономику и уменьшать энергозависимость.