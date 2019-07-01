БизнесЦензор

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01.07.19 15:25

Украина за полгода ввела в два раза больше мощностей ВИЭ, чем за весь прошлый год

За первое полугодие 2019 года в Украине установлены новые 1550 МВт мощностей, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников энергии. Это почти в два раза больше, чем за весь 2018 год (848 МВт).

энергетика,альтернативная

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В частности, за шесть месяцев этого года введено:

В целом в установке 1550 МВт указанных мощностей инвестировано почти 1,3 млрд евро.

Также всего за шесть месяцев этого года "зеленый" тариф получили такие новые объекты:

В общем, по состоянию на конец второго квартала в Украине введено более 3800 МВт мощностей возобновляемой электроэнергетики, а с большими ГЭС – 8400 МВт.

Для сравнения с целью выполнения Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2020 года в части электроэнергетики Украина должна достичь:

Указанные темпы ввода новых объектов в упомянутой сфере позволят выполнить Национальный план действий до 2020 года в части электроэнергетики, а также активизировать инвестиции, экономику и уменьшать энергозависимость.

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