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01.07.19 15:35

Спрос на новые автомобили достиг прошлогоднего уровня, – "Укравтопром"

В первом полугодии 2019 года первую регистрацию в Украине получили 39,5 тыс. новых легковых авто, всего на 13 автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Спрос на новые автомобили достиг прошлогоднего уровня, – "Укравтопром"

Об этом сообщает отраслевая ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

В том числе в июне украинцы приобрели и зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых авто, что на 12% больше, чем в июне 2018 года.

По итогам первого полугодия больше всего было зарегистрировано новых автомобилей марки Renault – 5719 регистрационных номеров. По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года реализация новых легковых автомобилей этой марки выросла почти в 1,5 раза.

Спрос на авто марки Toyota увеличился на 13%, благодаря чему заняла вторую строчку рейтинга с показателем 5646 зарегистрированных машин.

Тройке самых популярных марок на украинском рынке замыкает KIA. С начала года свой выбор на автомобилях этой корейской марки остановили 3320 автомобилистов. Относительно аналогичного периода прошлого года популярность KIA в Украине выросла на 83%.

Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам первого полугодия 2019 года стал автомобиль KIA Sportage. В зачете этой модели 2479 новых регистраций.

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