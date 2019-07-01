С сегодняшнего дня меняются правила получения посылок из-за рубежа

Об этом говорится в сообщении пресс-службы территориального органа Государственной фискальной службы во Львовской области, передает БизнесЦензор.

Все товары, превышающие эквивалент 100 евро, будут облагаться налогом во второй половине 2019 года и в течение всего 2020 года.

То есть, если стоимость посылки превысит эквивалент 100 евро, нужно будет уплатить 20% НДС. Посылка для физического лица также будет облагаться 10-процентной пошлиной от суммы что превышает эквивалент в 150 евро.

Начисления таможенных платежей на товары, перемещаемые в международных почтовых отправлениях и являющихся объектами налогообложения, производятся на дату представления операторами почтовой связи отправления для проведения таможенного осмотра вместе с таможенными декларациями СN 23 и другими необходимыми документами, а не на момент их покупки за рубежом.

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